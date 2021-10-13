Muğla'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

E.İ'nin üzerinde ve çantasında yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kimlik sorgulamasında şüphelinin kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, görevi yaptırmamak için direnme gibi çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.

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