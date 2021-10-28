Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Menteşe Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan etkinliğe katılan binlerce kişi 3 kilometre boyunca ellerinde fenerler ve Türk bayrakları ile yürüdü.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yürüyüş sonunda vatandaşların bayramını kutlayarak Cumhuriyetin 98. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Milli bayramlarımızı sizlerle birlikte kutluyoruz, kutlamaya devam edeceğiz. Muğla hoşgörünün, güzelliklerin kenti." dedi.
Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren fener alayının ardından Yeni Türkü konser verdi.
Kaynak: AA
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