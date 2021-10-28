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Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi - Son Dakika

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

28.10.2021 22:00

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Menteşe Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan etkinliğe katılan binlerce kişi 3 kilometre boyunca ellerinde fenerler ve Türk bayrakları ile yürüdü.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yürüyüş sonunda vatandaşların bayramını kutlayarak Cumhuriyetin 98. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Milli bayramlarımızı sizlerle birlikte kutluyoruz, kutlamaya devam edeceğiz. Muğla hoşgörünün, güzelliklerin kenti." dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren fener alayının ardından Yeni Türkü konser verdi.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Cumhuriyet Meydanı, 29 Ekim, Muğla, Türk, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi - Son Dakika
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