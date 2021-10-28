Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi - Son Dakika

Menteşe Cumhuriyet Meydanı 'ndan başlayan etkinliğe katılan binlerce kişi 3 kilometre boyunca ellerinde fenerler ve Türk bayrakları ile yürüdü.

Muğla 'nın Menteşe ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

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