Muğla'da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Muğla'nın Dalaman ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Dalaman Ataköy Sıradere mevkiindeki ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere karadan müdahalede bulundu. Sabah saatleri itibariyle yangına 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer ile karadan, 3 uçak ve 16 helikopterle havadan müdahale sürüyor.