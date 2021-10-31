Muğla'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ali C. idaresindeki 48 PN 975 hafif ticari araç, Fethiye-Kaş kara yolu Çaykenarı mevkisinde Oğuzhan Koç'un (19) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Koç'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA
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