Muğla'da hakkında 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Muğla'da hakkında 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, yağma, resmi belgede sahtecilik gibi çok sayıda suçtan hakkında 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y'nin Yayla Kıncılar Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Takibe alınan hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Son Dakika

Son Dakika: Motorine bir zam daha geldi! Fiyat 8,50'ye doğru yükseliyor

Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı

Böyle baba olmaz olsun! İstediği kişiyle evlenmeyen kızı yüzünden evi yaktı, 7 kişi öldü

İki çocuk arasında tartışma çıktı! Çocuklardan biri, kalbinden bıçaklandı

'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler

WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak

Mısır üreticisi bayram ediyor! Ton fiyatı 1.500'den 2.600 liraya yükseldi

Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek