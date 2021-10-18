Muğla'da hakkında 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, yağma, resmi belgede sahtecilik gibi çok sayıda suçtan hakkında 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y'nin Yayla Kıncılar Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Takibe alınan hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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