Muğla'da helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika

Muğla'da jandarma ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çok sayıda yerde uygulama noktası oluşturarak denetim yaptı.

Sürücülerde "algılanan yakalanma risk duygusunun" sürekli ve üst seviyede tutulması amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, Milas ilçesine bağlı Ören kara yolundaki güzergahlar helikopterle kontrol edildi.

Helikopterde bulunan görevliler, kural ihlali yapan sürücüleri uygulama noktalarındaki ekiplere bildirdi.

Çok sayıda aracın kontrol edildiği uygulamada, yasak olduğu yerde sollama yapan ve duraklamanın yasak olduğu yerlere park eden 7 sürücüye cezai işlem uygulandı.