Muğla'da inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şüphelinin evinde ele geçirilen inşaat malzemeleri ise sahibine teslim edildi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliyi ve bindiği aracı tespit etti. Ekipler şüpheliyi Çamköy Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Yeşil Üzümlü Mahallesi'nde yaşayan H.S'nin inşaatından yaklaşık 3 bin 500 liralık malzeme çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Muğla 'nın Fethiye ilçesinde bir inşaattan malzeme çaldığı öne sürülen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak

Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı

Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı?

Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti

Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim