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MUĞLA'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

06.10.2021 11:40

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde gece saatlerinde başlayan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde gece saatlerinde başlayan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Dalaman'ın Ataköy Mahallesi Sıradere mevkiindeki ormanlık alanda, dün saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer, 11 itfaiye aracı ve çok sayıda personel ile karadan müdahale edildi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte söndürme çalışmalarına 3 uçak ve 16 helikopter destek veriyor. Yerleşim yerlerini tehdit etmeyen yangını söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI
MUĞLA'DA ORMAN YANGINI
MUĞLA'DA ORMAN YANGINI
MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

Dalaman, Yangın, Muğla, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika


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