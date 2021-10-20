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Muğla'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Muğla'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

20.10.2021 17:25
Muğla'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Onur M. idaresindeki 34 KL 8102 plakalı otomobil, Muğla Fethiye kara yolu Göcek mevkisinde, Muhammet Dalgıç'ın kullandığı 48 GS 836 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Dalgıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Muğla'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Muğla'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Muğla'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Otomobil, Fethiye, Göcek, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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