Muğla'da özel öğrenciler için tiyatro gösterisi düzenlendi - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, belediye tiyatro üyeleri, zihinsel ve bedensel engelli 35 öğrenci için "Ormanın anahtarı" adlı tiyatro gösterisi sundu.

Menteşe Belediye Tiyatrosu Ayhan İçöz Tiyatro Salonu'nda sahnelenen özel gösteriye öğretmenleriyle gelen öğrenciler, 40 dakika boyunca oyunu ilgiyle takip etti.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de tiyatro gösterisini öğrencilerle izledi.

Gümüş, gazetecilere, belediye tiyatrosunca Muğla dışında İstanbul ve İzmir başta olmak üzere farklı illerde de tiyatro gösterileri sergilediğini söyledi.

Menteşe Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Can Altıntaş da ağır ve orta derece engelli öğrencilere yönelik bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Muğla Özel Eğitim Kurumundan kendilerine bu yönde bir teklif geldiğini aktaran Altıntaş, "Bu teklifi memnuniyetle kabul ettik. Belediyenin uzman pedagogu ve okulun uzman öğretmenleriyle beraber bir yol haritası belirledik ve yaklaşık 1 ay bu oyun üzerine çalıştık. Onların anlayabileceği ve eğlenebileceği bir oyun hazırlamak istedik. Aralarında ilk defa tiyatro izleyen engelli kardeşlerimiz var. Biz de çok mutluyuz. Engelli kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız." diye konuştu.