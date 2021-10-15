Muğla'da radyo vericisi çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Yangı Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa D, Çakmaktepe mevkisindeki radyo vericisinin çalındığını jandarma ekiplerine bildirdi.

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