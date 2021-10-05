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MUĞLA'DA 'SAHİL RÜZGARI-2' OPERASYONU; 18 GÖZALTI - Son Dakika

MUĞLA'DA 'SAHİL RÜZGARI-2' OPERASYONU; 18 GÖZALTI

05.10.2021 12:51

MUĞLA'nın 5 ilçesinde, suç çetelerine yönelik polisin düzenlediği 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonunda, 18 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA'nın 5 ilçesinde, suç çetelerine yönelik polisin düzenlediği 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonunda, 18 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen 5 ayrı dosya çalışması kapsamında, il genelinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek-üye olmak ve nitelikli yağma suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Muğla'nın Menteşe, Yatağan, Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde, bugün sabah saatlerinde, 'Sahil Rüzgarı-2' adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait 24 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda, toplam 18 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, 88 mermi, 2 kılıç, 3 senet, 50 şişe gümrük kaçağı içki, 1 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA'DA 'SAHİL RÜZGARI-2' OPERASYONU; 18 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MUĞLA'DA 'SAHİL RÜZGARI-2' OPERASYONU; 18 GÖZALTI - Son Dakika
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