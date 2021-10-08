Son dakika haberi: Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Emekli polis memuru olduğu öğrenilen Uysal'ın cenazesi, itfaiye ekiplerince hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak morga kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Süleyman Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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