Muğla'da yol kenarına devrilen otomobilde 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde yol kenarına devrilen otomobilde bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Suriye-Irak tezkeresi eleştirilerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız

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