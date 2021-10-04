Muğla'daki trafik kazasında yaralanan öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika

Muğla 'da, 21 gün önce tur otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu ağır yaralanan öğrenci, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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