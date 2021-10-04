Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( AFAD ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 17.03'te Ege Denizi'nde kaydedildi.

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