Muğla Tarım ve Orman Müdürü Saylak, kadın balıkçılarla ağ attı - Son Dakika

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, balıkçılıkla geçimini sağlayan kadın balıkçılarla denize ağ attı.

Saylak, Gökova Körfezi'nin balıkçı eltileri olarak tanınan Gülsiye ve Ülkü Ölmez'i ziyaret etti. Kadın balıkçılarla bir süre sohbet eden ve balıkçıların sorunlarını dinleyen Saylak, daha sonra Gülsiye ve Ülkü Ölmez ile denize açıldı ve ağ attı.

Saylak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadığı tecrübenin kendisine çok keyif verdiğini söyledi.

Kadın balıkçıların güzel sohbetleri ve keyifli türküleriyle eşsiz bir gün geçirdiklerini anlatan Saylak, "Asıl amacımız kadın balıkçılarımıza dikkati çekmek ve mavi vatana kadın balıkçılarımızı kazandırmak. Yerinde sorunları konuşarak çözüm önerilerini almaktı. Mesleklerini yerine getirirken refah düzeylerini nasıl arttırabiliriz bunları görüşmekti. Bilgi birikimi açısından hem benim hem de kadın balıkçılar açısından verimli bir balık avı oldu. Bu zor ama bir o kadar keyifli mesleği yerine getiren bu iki güçlü kadın balıkçıyı kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kadın balıkçılar ise sorunlarını birebir anlatma fırsatı buldukları için mutlu olduklarını dile getirdi.