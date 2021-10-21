"Muğlak" sergisi 4 Kasım'da Vision Art Platform Akaretler'de açılıyor - Son Dakika

Kuşaklar ve disiplinler arası üretimler gerçekleştiren sanatçıları bir araya getiren "Muğlak" sergisi 4 Kasım'da Vision Art Platform Akaretler'de sanatseverlerle buluşacak.

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