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MUHARREM İNCE: 41 YIL SONRA CHP'YE YÜZDE 30 BARAJINI AŞTIRDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM - Son Dakika

MUHARREM İNCE: 41 YIL SONRA CHP'YE YÜZDE 30 BARAJINI AŞTIRDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM

25.10.2021 20:59

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa'da İnegöl İlçe Başkanlığı'nın açılışına katıldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa'da İnegöl İlçe Başkanlığı'nın açılışına katıldı. Burada konuşan İnce, "Bizler gönüllülerle kurulmuş bir partiyiz. Türkiye'nin her bir yerinde örgütleniyoruz. İlkelerimiz basit. Geçmişimizle, tarihimizle kavga etmeyeceğiz. Biz geleceğe bakacağız. Kuantum diyeceğiz, nanoteknoloji diyeceğiz. Biz bunları konuşacağız. Fatih Sultan Mehmet'le Atatürk'ü kavga ettirmeyeceğiz. İkisi de bizim. Mehter marşıyla, İnönü marşını kavga ettirmeyeceğiz. İkisi de bizim. Başı açık kızlar da bizim, başı kapalı kızlar da bizim. Hepsi bizim evladımızö dedi.

'BU MEMLEKET BİZİM'

Fiyat pahalığından bahseden İnce, "Gıda maddeleri neden pahalı? Üretim olmuyor, azaldı. Gübre pahalı, ilaç pahalı, elektrik pahalı, mazot pahalı, köprüler pahalı, otoyollar pahalı. İzmir'den Yalova'ya otoban parası 300 lira. Araba 250 lira yakıyor. Otoban parası 300 lira. Rahmetli Demirel'in köprüsünden geç, Boğaz Köprüsü'nden geç 10 lira. Erdoğan'ın köprüsünden geç 100 lira. Gençler, öğrenciler size sesleniyorum, sakın ha memleketi terk etme iddialarını bırakın. Memleketi terk etmek yok. Bu memleket bizim, bu bayrak bizim, bu toprak bizim. Memleketimize sahip çıkacağız. Yanan ağaçların yerine yenisini dikeceğizö ifadelerini kullandı.

'BİRİNCİ PARTİ OLACAĞIZ'

Parti içi demokrasiye vurgu yapan İnce, "Bizim partimizde Mustafa Kemal diyemezsin. Bizim partimizdeki adı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Biz diğerlerinden farklıyız. Bizde parti içi demokrasi var. Bu demokrasiye alışacağız. Partide demokrasi yapmayanlar, Türkiye'ye demokrasiyi getiremezler. Bir insan düşünün, her gün çocuklarınıza süt içirin diye laf ediyor ama kendi çocuklarına süt getirmiyor. Sen kendi partinin evlatlarına demokrasiyi çok görüyorsun, 85 milyona demokrasi vadediyorsun. Palavra bu. Bunlardan toptan kurtulmamız lazım. Her birinden. Buradan çıkışın yolu hukuk devleti. Türkiye hukuk devleti olmalı. Türkiye'nin mahkemelerine sadece Türkler değil, ABD'liler, Ruslar, Japonlar, herkes güvenmeli. Türkiye'de bir kamu ihale kanunu çıkarmalıyız. Rekabete açık, şeffaf. Herkesin güvendiği. Türkiye'de Merkez Bankasını bağımsız yapmalıyız. Bunu başaracağız. Bakın göreceksiniz. Birinci parti olacağızö dedi.

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek, açılışı yapılan parti binasının balkonuna çıkan İnce, beyaz güvercin uçurdu.

MUHARREM İNCE: 41 YIL SONRA CHP'YE YÜZDE 30 BARAJINI AŞTIRDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM
MUHARREM İNCE: 41 YIL SONRA CHP'YE YÜZDE 30 BARAJINI AŞTIRDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM
MUHARREM İNCE: 41 YIL SONRA CHP'YE YÜZDE 30 BARAJINI AŞTIRDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM
MUHARREM İNCE: 41 YIL SONRA CHP'YE YÜZDE 30 BARAJINI AŞTIRDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUHARREM İNCE: 41 YIL SONRA CHP'YE YÜZDE 30 BARAJINI AŞTIRDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM - Son Dakika


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SON DAKİKA: MUHARREM İNCE: 41 YIL SONRA CHP'YE YÜZDE 30 BARAJINI AŞTIRDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM - Son Dakika
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