Muharrem İnce'den Kapalı Çarşı ziyareti - Son Dakika

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti. Burada yoğun ilgiyle karşılaşan İnce, dükkanları gezerek esnafın sorunlarını dinledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti. İnce'ye, Kapalı Çarşı ziyaretinde partililer ve bazı genel başkan yardımcıları eşlik etti. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne giden İnce, esnafın sorunlarını dinledi. İnce, Fatih ilçesinin en yoğun caddesi olan Ordu Caddesi ve çevresinin Trafik Sirkülasyonu projesi kapsamında trafiğe kapatılmasına tepki gösteren esnafa, "dinliyoruz onu çözmek için buradayız" dedi. İnce, çarşı içerisinde gezen erasmus öğrencilerine nazar boncuğu hediye etti. 'Ayaklı borsa' olarak bilinen Kapalıçarşı'nın yanındaki Altıncılar Sokak'taki esnafı da ziyaret eden İnce, fiyatları sordu. İnce, daha sonra Kapalı Çarşı'dan ayrıldı.