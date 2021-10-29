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Muharrem İnce'ye davul-zurna şoku - Son Dakika

Muharrem İnce'ye davul-zurna şoku

29.10.2021 23:43

Samsun'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce katıldığı Bafra ilçesindeki Cumhuriyet kutlamalarında ilginç bir olay yaşandı.

Samsun'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce katıldığı Bafra ilçesindeki Cumhuriyet kutlamalarında ilginç bir olay yaşandı.

Bafra Gazipaşa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandığı alana gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce dernek üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Vatandaşları selamladıktan sonra oturan İnce, bir süre sonra meydanda oynayan vatandaşlara eşlik etmek için halaya katıldı. İnce oynarken davul-zurna sustu. Önce niye sustuğunu anlayamayan İnce, cebinden çıkarttığı 200 lirayı davulcuya uzatarak tekrar çalmasını istedi. Davul ve zurna çalan müzisyenleri bir alkollü vatandaşın Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oynamasını istemediği için susturduğu anlaşılması üzerine kısa bir arbede yaşandı. Vatandaşlar, "Burası Gazipaşa, burada davullar susmaz" diye alkollü vatandaşa tepki göstererek meydandan uzaklaştırdı. Bu esnada kızan İnce alanı terk ederek otobüse binerek ayrıldı. Eğlence ise kaldığı yerden devam etti.

(Ahmet Şükrü Uluçay/İHA)

Muharrem İnce'ye davul-zurna şoku
Muharrem İnce'ye davul-zurna şoku
Muharrem İnce'ye davul-zurna şoku
Muharrem İnce'ye davul-zurna şoku

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Cumhuriyet, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muharrem İnce'ye davul-zurna şoku - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muharrem İnce'ye davul-zurna şoku - Son Dakika
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