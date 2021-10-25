Muhtar Yılmaz, "Büyükşehir ve MASKİ'nin Hizmette Sınırı Yok" - Son Dakika

Mahalle Muhtarı Necati Yılmaz da, Büyükşehir Belediyesinin, Salihli Belediyesinin ve MASKİ'nin hizmette sınır tanımadığını söyleyerek, "Cengiz Başkan, bana oy vermiş vermemiş ayrımı yapmadan hizmetlerini hayata geçiriyor" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaştan gelen talepleri karşılamaya devam ediyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında Salihli'nin Çavlu Mahallesinde de yılların sorunlarına son veriliyor. Mahallede 40 yıl önce döşenen kanalizasyon hattının ekonomik ömrünü tamamlayan 500 metrelik bölümünde yenileme işine başlandı. MASKİ İlçe Şefi Emin Dikici de çalışmayı yerinde takip etti.

"Cengiz Başkan, bana oy vermiş vermemiş ayrımı yapmadan hizmetlerini hayata geçiriyor"

Mahalle Muhtarı Necati Yılmaz, "Çalışmadan memnunuz. 40 yıl önce döşenen hat artık iyice yıpranmıştı. MASKİ'ye başvurur başvurmaz çalışmaya başlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesinin, Salihli Belediyesinin ve MASKİ'nin hizmette sınırı yok. Cengiz Başkan, bana oy vermiş vermemiş ayrımı yapmadan hizmetlerini hayata geçiriyor" dedi.