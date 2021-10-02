Muhtardan binayı kurşunlayanlara pankartlı mesaj - Son Dakika

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki muhtarlık binasında asılı 'Beni susturamazsınız. Muhtarlığı kurşunlasanız dahi susmayacağım. Muhtar Murat Toprak' yazılı pankart, merak uyandırdı. İlçedeki yolsuzluklarla mücadele ettiğini iddia eden Osman Aksüner Mahallesi'nin muhtarı Murat Toprak (50), muhtarlık binasının kurşunlanmasının ardından mesaj vermek için pankart astığını söyledi.

Osman Aksüner Mahalle Muhtarlığı binasına, 3 hafta önce, gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Tabancayla açılan ateş sonrası muhtarlığın duvarına 5 mermi isabet etti. Olayın ardından polis, inceleme yaptı, delil aradı. Saldırıyı kim ya da kimin yaptığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.