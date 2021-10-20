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Muhtarlar Günü Aliağa'da Kutlandı - Son Dakika

Muhtarlar Günü Aliağa'da Kutlandı

20.10.2021 08:21
Muhtarlar Günü Aliağa'da Kutlandı

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, her yıl kutlanan '19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Aliağalı muhtarlarla kahvaltı programında bir araya geldi.

Kahvaltı programı öncesinde Aliağa Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Aliağa Muhtarlar Derneği Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Siteler Mahallesi Muhtarı Fatma Divrik yaptı. Demokrasiye ilk adımın muhtarlıklar sayesinde atıldığını belirten Divrik, "Halka en yakın yönetim birimi muhtarlıklardır. Mahalle sakinlerimizin talep ve ihtiyaçlarını en kısa yoldan gerekli makamlara ileterek vatandaş ile devlet kurumları arasında aracı oluyoruz" dedi.

Muhtarlar Günü programı çelenk sunumunun ardından Güzelhisar Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltı programıyla devam etti. Programa Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, kurum müdürleri ile muhtarlar katıldı.

Muhtarlığın, demokrasinin gelişmesine katkı sunan önemli bir birim olduğunu ifade eden Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, "Muhtarlarımız devlet kurumlarının vatandaşa ulaşmasında önemli bir rol üstleniyor. Ülkesine ve bulunduğu bölgeye hizmet etmek için çalışan muhtarlarımız her türlü takdire şayandır" diye konuştu.

BAŞKAN SERKAN ACAR PROJELERİ MUHTARLARLA PAYLAŞTI

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, tüm muhtarlara günün anısına çeşitli ürünler takdim etti. Başkan Serkan Acar, Aliağa Belediyesi'nin 2022 yılı itibariyle mahallelerde hayata geçireceği projelerle ilgili sunum yaparak projeleri muhtarlarla paylaştı.

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANI SERKAN ACAR: "BİZ HEP BİRLİKTE BİR AİLEYİZ"

Muhtarların halk ile devlet kurumları arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Demokrasi zincirimizin ilk halkası olan, devlet kurumları ile halk arasında köprü vazifesi gören, halkımızın sorunlarının tespitinde ve çözümünde önemli rol oynayan muhtarlarımızın günü kutlu olsun. Üstlendiğiniz misyon gereği yoğun bir iş yüküne sahip olduğunuz ve önemli sorumluluklarınızın olduğunun farkındayız. Aliağa Belediyesi olarak her daim yanınızdayız. Biz hep birlikte bir aileyiz" dedi.

"ALİAĞAMIZIN HER NOKTASI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Muhtarların fikirleriyle şekillenen projelerin Aliağa'yı çok iyi noktalara getireceğini ifade eden Başkan Serkan Acar, "Aliağamızı bir dünya şehri yapmamız noktasında hiçbir eksiğimiz yok. Sanayi ve liman yatırımlarının dışında sağlık, eğitim, spor, kültür, sanat ve turizmin de en az sanayi kadar geliştirilmesi gerekiyor. Aliağa Belediyesi olarak tüm bu alanlarla ilgili projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu vizyon çerçevesinde Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesinin tamamlanması, Aliağamıza Fen Lisesi kazandırılması, devlet hastanemizin B Sınıfına yükseltilmesi, antik kentlerimizde yüzey araştırmalarına destek verilmesi ve şehrimizin sosyal hayatının geliştirilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplam 412 kilometrekare alana sahip Aliağamızın her noktası bizim için çok önemli. Aliağamızın her noktasını en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Projelerimizi gerçekleştirirken en fazla ihtiyaç duyduğumuz makamlardan birisi de halkımızla birebir temasta olan muhtarlıklarımızdır. Muhtarlarımızın fikirleriyle şekillendirdiğimiz projelerimiz Aliağa'yı iyi bir noktaya getirecektir" dedi.

Muhtarlar Günü Aliağa'da Kutlandı

Aliağa Belediyesi, Muhtarlar Günü, Ömer Karaman, Serkan Acar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Muhtarlar Günü Aliağa'da Kutlandı - Son Dakika


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