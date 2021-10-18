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Muhtarlar Günü buluşmasında birlik vurgusu! - Son Dakika

Muhtarlar Günü buluşmasında birlik vurgusu!

18.10.2021 14:07
Muhtarlar Günü buluşmasında birlik vurgusu!

Başkan Selvitopu Karabağlar için muhtarlarla beraber çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Muhtarlar Günü nedeniyle ilçede görev yapan muhtarlarla kahvaltıda buluştu. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Selvitopu, "Hepimizin ortak derdi, Karabağlar'ın sorunlarına çözüm üretmek. Siyaset yaparak aranıza fitne sokmak isteyenlere fırsat vermeyin. Hiçbir güç sizin birlik ve beraberliğinizi bozamaz" dedi.

Başkan Selvitopu, muhtarlarla Uzundere Rekreasyon Alanı içerisinde bulunan Gemi Restoran'da bir araya geldi. 58 muhtardan 55'inin yanı sıra başkan yardımcılarının katıldığı kahvaltılı etkinlikte Başkan Selvitopu, muhtarlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Muhtarlar Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Başkan Selvitopu, "Yaklaşık 7 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Göreve geldiğim günden bu yana sizlerle yakın ilişkiler içinde, iyi niyetli çalışmalar yapıyoruz. Sizler yerel yönetimin çok önemli bir parçasısınız. Karabağlar'ı geleceğe hep birlikte taşıyoruz" dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin bugün kurumsal kimliğinin geliştiğini, kendi işini kendisi yapabilir altyapıya kavuştuğuna dikkat çeken Başkan Selvitopu, "Artık kendi ayakları üzerinde durabilen bir belediyeyiz. Bunu daha da geliştireceğiz. Gelecek yıl asfaltlamadan kaldırım düzenlemelerine, dijital arşivden kent temizliğine kadar bir çok alanda vatandaşlarımıza daha hızlı ve nitelikli hizmet sunacağız" diye konuştu.

'Ayrışma değil bütünleşme!

Karabağlar'da başarılan bir çok iştemuhtarların katkısı bulunduğunu vurgulayan Başkan Selvitopu, bu birlik ve beraberliğin devam etmesini diledi. Zaman zaman muhtarların arasına nifak sokmak isteyenler çıktığını hatırlatan Başkan Selvitopu, şunları söyledi:

"Bunlar doğru şeyler değil. Yaklaşık 7 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Bugüne kadar muhtarların arasında ayrışmaya neden olacak hiçbir tavrım olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Biz birlikten, bütünlükten yanayız. Birlikte her zorluğun üstesinden geliriz. O nedenle aranızı bozmak isteyenlere lütfen fırsat vermeyin. Çünkü hepimizin ortak derdi Karabağlar!

İlçemizin sorunlarını, sıkıntılarını el birliğiyle çözmek! Ama başkalarının böyle bir derdi yok. Farklı dertleri var. O farklı dertlerin mekanları da farklı olur. Eğer siyaset yapmak istiyorlarsa çıksınlar er meydanına kendilerini göstersinler. Bunların asla muhtarlık işlerine alet edilmemesi gerekiyor. Düşünceler, siyasi partiler farklı olabilir ama önemli olan Karabağlar'da yapacağımız hizmetlere odaklanmaktır. Hiçbir güç birlik ve beraberliğinizi bozamaz."

Buluşmada, Türkiye Muhtarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Gazi Mahallesi Muhtarı Mehmet Akbıyık ile Karabağlar Muhtarlar Derneği Başkanı ve Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Muharrem Gülgü de kısa birer konuşma yaparak, Karabağlar Belediyesi'yle çalışmaktan mutluluk duyduklarını belirttiler. Gülgü ve Muhtarlar Birliği adına Esenlik Mahalle Muhtarı Zakir Çin, Başkan Selvitopu'na çiçek vererek teşekkür etti.

Başkan Selvitopu da muhtarlara günün anısına birer armağan sundu. Daha sonra toplu fotoğraf çektirildi.

Belediye Başkanlığı, Muhittin Selvitopu, Muhtarlar Günü, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Muhtarlar Günü buluşmasında birlik vurgusu! - Son Dakika


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