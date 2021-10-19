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Muhtarlar Günü, Edirne'de törenle kutlandı - Son Dakika

Muhtarlar Günü, Edirne'de törenle kutlandı

19.10.2021 10:28
Muhtarlar Günü, Edirne'de törenle kutlandı

Edirne'de, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne'de, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonu'nda bir araya gelen muhtarlar, kortej eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonu Başkanı İrfan Tasmalı, muhtarların topluma hizmet için gece gündüz demeden çalıştığını belirtti.

Bağımsız olarak seçilen muhtarların devleti temsil ettiğini aktaran Tasmalı, şunları kaydetti:

"Muhtarlar dert dinleyen, dertleri çözmek için uğraş veren, kamunun ve devletin temsilcisi, kanaat önderleri güvenilen kişilerdir. Hastaların, muhtaçların, öğrencilerin sorunlarını çözmeye çalışan kişilerdir. Muhtarlar azaları ile birlikte mensubu olduğu ve temsil ettiği köy ve mahalle sakinlerine ayrım yapmaksızın hizmet eder."

Edirne Köy Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sedat Tosun ise muhtarların, devletin vatandaşa dokunan en sıcak eli olduğunu belirterek, Muhtarlar Günü'nü tebrik etti.

Muhtarlar Günü, Edirne'de törenle kutlandı
Muhtarlar Günü, Edirne'de törenle kutlandı
Muhtarlar Günü, Edirne'de törenle kutlandı
Muhtarlar Günü, Edirne'de törenle kutlandı
Muhtarlar Günü, Edirne'de törenle kutlandı

Muhtarlar Günü, Edirne, Tören, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muhtarlar Günü, Edirne'de törenle kutlandı - Son Dakika


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