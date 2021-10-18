Muhtarlar Günü'ne doğru - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 19 Ekim Muhtarları Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gürkan, mesajında, demokrasi zincirinin ilk halkası olan muhtarların aynı zamanda vatandaşların devlete ihtiyaç duyduğunda çaldıkları ilk kapı olduğunu belirtti.

Muhtarların toplumsal hayatın en önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayan Gürkan, özellikle belediyelerin vatandaşlara hizmeti ulaştırmasında muhtarların öneminin büyük olduğuna dikkat çekti.

Gürkan, Edirne'nin 24 mahallesinde ve köylerinde görev yapan muhtarların fedakarca çalıştığını, belediye olarak muhtarlarla dayanışma içinde bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimin temel taşlarından biri olan muhtarlarımızla dün de beraberdik, bugün de beraberiz, bundan sonra beraber olmaya, geleceğe beraber yürümeye devam edeceğiz. Bu anlamlı ve özel günde muhtarlarımıza da önemli bir müjde vermek istiyorum. Edirne'mizin 24 mahallemizin muhtarlarını modern binalar ile buluşturacağız. Şimdiden Edirne'mize hayırlı olmasını diliyorum. Hep birlikte aydınlık yarınlar için çalışmaya, daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemize ve kentimize hizmet için çalınmadık kapı, gidilmedik ocak, alınmadık gönül bırakmayan demokrasinin gerçek temsilcisi muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum."

AK Parti İl Başkanı İba'nın mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, muhtarların, devletle vatandaş arasındaki köprüyü en güzel şekilde kurmak için gün ve saat ayrımı gözetmeksizin çalıştığını belirtti.

Vatandaşa ulaşma noktasında en önemli irtibat noktalarının muhtarlar olduğunu aktaran İba, muhtarlarla dirsek teması halinde çalışarak ortak amaç doğrultusunda vatandaşların hak ettiği Edirne'yi inşa etmek amacında yol alacaklarını dile getirdi.

Muhtarlar Günü'nü kutlayan İba, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi sizler bizim gören gözlerimiz, duyan kulaklarımızsınız. Sizler bizim aynı zamanda sesimizsiniz. Vatandaşa yardımcı olmak, devletle vatandaş arasındaki köprüyü en güzel şekilde kurmak için gün saat ayrımı gözetmeksizin çalışıyor olmanız çok kıymetli. Bu anlamda, sizlerle dayanışmamız çok önemli. Bir mahallenin, köyün sakinlerinin, sosyal hayatlarından tutun, birbirleriyle iletişimlerine ve devletle olan tüm işlerine kadar, muhtarlarımız o bölgelerde tam yetkilidir ve çok kilit bir pozisyondadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra bunun muhtarlığa yansımalarının da olduğu hepimizin malumu."

Muhtarların önemli bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan İba, "Bizim sistemimiz ve anlayışımıza göre ilde vali neyse, mahallede ve köyde de muhtarlarımız bizim için o derece kıymettedir. Bizlerin sorumluluğu, vatandaşlarımız ve hemşehrilerimizin sesine ulaşmaktır. Bu noktada sizler bizim en önemli irtibat noktalarımızsınız." ifadelerini kullandı.