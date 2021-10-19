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Muhtarlar, "Muhtarlık Yasası"nda yapılacak düzenlemeden umutlu - Son Dakika

Muhtarlar, "Muhtarlık Yasası"nda yapılacak düzenlemeden umutlu

19.10.2021 12:53
Muhtarlar,

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, "Yeni düzenlemeyle muhtarlarımıza yeni görevler adlandırılıyor, yeni görev alanları açılıyor.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, "Yeni düzenlemeyle muhtarlarımıza yeni görevler adlandırılıyor, yeni görev alanları açılıyor. Bunu hem iktidarımız hem muhalefetimiz aynı şekilde dillendiriyor. Muhtarlık kurumunun daha iyi, daha faal görevler yapacağına inancımız tam." dedi.

Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanı da olan Aktürk, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhtarlığın 1829'dan beri var olduğunu, 192 yıldır bu görevin ifa edildiğini söyledi.

"Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun"da yapılması planlanan düzenlemeyle ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Aktürk, muhtarların, devlet ile millet arasında bir hizmet köprüsü olduğunu, milletin yanına geldiği zaman devleti temsil ettiğini, devletin yanına gittiği zaman da milletin sözcülüğünü yaptığını anlattı.

Aktürk, "Muhtarların yaptığı görev 7 gün 24 saat esasına göredir. Gönül işidir muhtarlık. Severek yapılan kutsal bir görevdir. Muhtarlar icra makamı değil, rica makamıdır. Biz vatandaşın sorununu belirleriz ve icra makamlarından yani devletten, belediyeden, kaymakamlıktan, kolluk kuvvetlerinden gerekli işlerin ve müdahalenin yapılması istenir ve biz takipçisi oluruz milletin adına." diye konuştu.

Türkiye'deki 50 bin 340 muhtarın, millete hizmet etmekten başka amaçları ve misyonları bulunmadığına dikkati çeken Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhtarlık kurumu siyaset üstü bir kurumdur. Çünkü bizlere sandıkta oy veren, bizleri seçen insanların bütün görüşlerden insanlar olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız ve unutmuyoruz da. Siyaset ile devlet olgusunu birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Bu bizim için çok önemli bir konu. Devleti kim yönetirse yönetsin, biz devlete sadakatimize devam edeceğiz ve milletin seçtiğine ve milletin kararına saygı duyacağız."

Muhtarların salgın süresince vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda büyük bir özveriyle görev yaptığının altını çizen Aktürk, "Zaman zaman 'Muhtarlar ne iş yapar?' diye söylemler olurdu ama bu pandemi sürecinde muhtarların ne yaptığını, 'muhtarlar ne yapıyor?' diyenler çok iyi gördüler." ifadesini kullandı.

Aktürk, şöyle konuştu:

"Mahallenin anası, babası, tabiri caizse hamalı, her şeyi muhtar. Pandemi sürecinde ekmeği de getirdi, ilacı da getirdi. Devletle kol kola 7 gün 24 saat esasına göre koordineli bir şekilde çalışıldı. Çalışmaya da devam ediyoruz. Bu görev sırasında filyasyon ekipleriyle yapılan çalışmalardan Kovid hastalığına yakalanan ve rahmetli olan muhtarlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye genelinde 20'ye yakın muhtarımız görev sırasında kaptığı hastalıktan dolayı vefat etti. Bizim ayrım yapma gibi bir lüksümüz yok. Görev kutsaldır. Millet için ne gerekiyorsa bunu yapmaya devam ediyoruz ve yapacağız."

"Çalışmalar muhtarlık kurumunu tekrar parlatıp gün yüzüne çıkardı"

Bekir Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara çok değer verdiğini, özlük hakları, ödeneklerin iyileştirilmesi, sosyal güvencelerin düzenlenmesi gibi konularda düzenlemeler yapıldığını söyledi.

Yapılan çalışmaların unutulmuş, tozlu raflara kaldırılmış olan muhtarlık kurumunu tekrar parlatıp gün yüzüne çıkardığını söyleyen Aktürk, İçişleri Bakanlığında muhtarlık yasasıyla ilgili yürütülen çalışmada da son aşamaya gelindiğini aktardı.

Aktürk, "Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun"da yapılması planlanan değişikliklere ilişkin şunları kaydetti:

"Yeni düzenlemeyle muhtarlarımıza yeni görevler adlandırılıyor, yeni görev alanları açılıyor. Bunu hem iktidarımız hem muhalefetimiz aynı şekilde dillendiriyor. Muhtarlık kurumunun daha iyi, daha faal görevler yapacağına inancımız tam. Bu düzenlemelerle birlikte onaylanacaktır. Beklentimiz odur. İçişleri Bakanlığımızın bu çalışmasında bizlerin de görüşlerine başvuruldu. Son aşamadaki çalışma, bundan sonra komisyon ve meclis aşamasına gelmiştir. Sonuçlanmadan söyleyemeyiz ama bildiğimiz kadarıyla muhtarlarla ilgili çok pozitif düşünceler ve iyi görev yapmaları konusunda iyi düşüncelerinin olduğunu biliyorum."

Aktürk, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak, 50 bin 340 muhtar olarak milletin yolunda, bayrağın altında Türkiye için göreve devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muhtarlar, 'Muhtarlık Yasası'nda yapılacak düzenlemeden umutlu - Son Dakika


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