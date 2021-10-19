Muhtarlardan Başkana ziyaret - Son Dakika

GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN

19 Ekim Muhtarlar günü nedeniyle Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Behsat Kürkçü ve Muhtarlar Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı'yı ziyaret ettiler.Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm muhtarların günlerini kutladı.Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı ziyarette yaptığı konuşmada, Belediyeler ve halkın arasında önemli bir köprü görevi gören muhtarlıklarımız aynı zamanda halkın sesi olduğunu belirtti.

HEP BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ

Kırıkkale Belediyesi olarak muhtarlarımızın taşıdığı sorumluluk ve önemin bilincinde olarak, hareket ettiklerini ifade eden Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı, "Belediyemizin çalışma ve projelerini her an muhtarlarımızın bilgisine sunduğumuz gibi, muhtarlarımız da bu anlamda vatandaşlarımıza birer iletici konumunda yer alıyor. Yine aynı şekilde muhtarlarımızın talep ve görüşlerini değerlendiriyor ve bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı'nın konuşmasının ardından muhtarlar Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı'nın her zaman kendilerine destek verdiklerini ve Mahallelerin sorunlarına anında çözüm bulunduğunu ifade ettiler. Muhtarlar Belediye Başkanımız ve Belediye ekibine çalışmalarında başarılar dilediler.

MEHTERAN EKİBİMİZDEN KONSER

Belediyemiz mehteran ekibi 19 Ekim Muhtarlar günü nedeniyle Cumhuriyet ve Demokrasi meydanında düzenlenen muhtarlar günü etkinliğinde mini konser verdi.