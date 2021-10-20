Muhtarlardan Vali Orhan Tavlı'ya Ziyaret - Son Dakika

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Orhan Tavlı, muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Muhtarların vatandaşla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü dile getiren Vali Orhan Tavlı, muhtarlarla gerek toplantılarda gerekse çeşitli zamanlarda düzenli olarak bir araya geldiklerini belirtti.

Vali Orhan Tavlı "Muhtarlarımız tarafından iletilen istek, talepleri yerine getirmek, varsa sorunlarına çözüm üretmek amacıyla ilgili kurumlarımızla vatandaş odaklı hizmet anlayışı içerisinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Muhtarlarımızı vatandaşlarımızın ve mahallelerimizin ihtiyaçlarını en iyi bilen mesai arkadaşlarımız olarak görüyor, muhtarlarımızın düşünceleri ve önerileri bizim için oldukça kıymetli. Bu vesileyle tüm muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.