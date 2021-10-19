Üye Girişi
MULTİMEDYALI - Tel Aviv'in göbeğindeki Osmanlı şaheseri: Hasan Beg Camisi - Son Dakika

MULTİMEDYALI - Tel Aviv'in göbeğindeki Osmanlı şaheseri: Hasan Beg Camisi

19.10.2021 11:00
MULTİMEDYALI - Tel Aviv'in göbeğindeki Osmanlı şaheseri: Hasan Beg Camisi

Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi Filistin'in Yafa kentinde inşa ettiği Hasan Beg (Hasan Bey) Camisi, İsrail'in kuruluşundan bu yana maruz kaldığı saldırılara rağmen ihtişamı ve mimari güzelliğiyle zamana direniyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi Filistin'in Yafa kentinde inşa ettiği Hasan Beg (Hasan Bey) Camisi, İsrail'in kuruluşundan bu yana maruz kaldığı saldırılara rağmen ihtişamı ve mimari güzelliğiyle zamana direniyor.

Günümüzde İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezindeki Neve Tzedek bölgesinde yer alan Hasan Beg Camisi, Osmanlı Devleti'nin Kudüs Sancağı'na bağlı Yafa kazasının Akdeniz kıyısı boyunca uzanan El-Menşiyye Mahallesi'nde, Şam doğumlu Yafa Valisi Hasan Basri el-Cabi tarafından 1914'te yaptırıldı.

Akdeniz sahilindeki El-Menşiyye Mahallesi, 1948'de İsrail'in kurucu unsurları olan siyonist çetelerce tamamen yerle bir edilirken, Hasan Beg Camisi, kuruluş aşamasındaki İbrani devletinin liderlerinin emriyle, uluslararası toplumdan gelecek tepkilerden dolayı yıkılmaktan kurtuldu.

Tarihi Filistin topraklarının büyük bir kesimi üzerinde 1948'de kurulan İsrail devleti, Yafa kentini idari olarak başkent Tel Aviv'in belediyesine bağlarken, Filistinlilerin Arus'ul Bahr (Denizin Gelini) olarak isimlendirdiği Yafa kentinin en önemli camilerinden biri olan Hasan Beg'in kapılarına da kilit vurdu.

Müslüman çevresinden tamamen koparılarak etrafına otellerin ve çeşitli eğlence mekanlarının kurulduğu Hasan Beg Camisi, Filistinlilere göre, ibadete kapalı olduğu yıllar boyunca, uyuşturucu bağımlılarının uğrak yeri olmasının yanı sıra ahır ve hayvan barınağına dönüşmüştü.

1970'lerin sonlarına doğru Yafa Müslüman Topluluğu'nca ibadete açılan Hasan Beg Camisi, bugüne kadar birçok defa saldırıya uğrasa da ihtişamıyla bulunduğu toprakların Arap-İslam kimliğine atıfta bulunan bir Osmanlı şaheseri olarak varlığını sürdürüyor.

Osmanlı'nın Yafa'daki mimari imzası

Yapımında, eşsiz bir mimari üslupla, bölgede eski çağlardan beri bilinen sarı taş yerine beyaz kalkerin kullanıldığı, 2 bin 500 metrekarelik alana yayılı caminin ibadet kısmı kare biçimindeyken, ayakta kalan minaresi çokgen silindirik yapıya sahip.

Osmanlı Devleti'nin tarihi Filistin topraklarından çekilişinden bir yıl önce 1916'da ibadete açılan tek kubbeli caminin iki minaresinden biri, İsrail'in kuruluşundan önce yıkıldı.

Doğu, batı ve güney cepheleri dar tutulmuş duvar payeleriyle daha küçük bölümlere ayrılan caminin duvarlarında, renkli camlı pencerelerle hareketlilik sağlanmış; pencerelerin bazıları üzeri at nalı kemeriyle sonlanan dikdörtgen formunda, bazıları ise bir daire içine alınmış üç yapraklı yonca şeklinde.

Bu bölgedeki geç Osmanlı devrinin en ilgi çekici eserlerinden biri sayılan, yüksekçe bir platform üzerine kurulu ve etrafı palmiye ağaçlarıyla donatılmış olan Hasan Beg Camisi'nin avlusuna da basık kemerli büyük bahçe kapısından sonra merdivenlerle çıkılmakta.

Yatay dikdörtgen şekilli ve surlarındaki tek sıra pencerelerle hareketlendirilmiş olan avluda, girişe göre iki yana yerleştirilmiş mermer fıskiyeli birer sekizgen şadırvan dikkati çekerken, kıble yönüne doğru sol tarafında ise Hasan Bey adını taşıyan bir de İslami İlimler Kütüphanesi yer almakta.

Osmanlı'nın bugünkü İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki imzasını taşıyan Hasan Beg Camisi'nin İmam Hatibi Şeyh Doktor Ahmed Ebu Acve, dünden bugüne caminin tarihini, Nekbe'yi (Büyük Felaket) ve bu nadide tarihi esere yönelik saldırıları AA ekibine anlattı.

Tarihe şahitlik ediyor

Şeyh Ebu Acve, Hasan Beg Camisi'nin Osmanlı'nın tarihi Filistin'deki son eserlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

İsrail'in tarihi Filistin topraklarının Arap-İslam kimliğini yok etmeye çalıştığını ve Hasan Beg Camisi'nin Filistinlilerin yaşadığı Nekbe'nin en önemli şahitlerinden biri olduğunu vurgulayan Şeyh Ebu Acve, şunları söyledi:

"Hasan Beg Camisi Yafa kentinin kuzeyinde yer alır. Osmanlı Devleti'nin son demlerinde, 1914 yılında Müslümanlara hizmet için Yafa kentinin El-Menşiyye Mahallesi'nde inşa edildi. Tabii bugün El-Menşiyye Mahallesi'nden tarihe şahitlik eden bu cami dışında hiçbir şey kalmadı. Bunların tümü 1948'deki Nekbe'den (Büyük Felaket) ve siyonist çetelerin Yafa ve Filistin halkı hakkında işlediklerinden sonra yaşandı."

İsrail'in kuruluşundan sonra caminin ibadete kapatıldığını ve kaderine terk edildiğini ifade eden Ebu Acve, "Halkı zorunlu göçe tabi tutulan El-Menşiyye Mahallesi'ndeki Hasan Beg Camisi, mahallenin yerle bir edilmesi ve Filistin halkının tehcirinden sonra Yahudi çetelerce kendi kaderine terk edildi, ihmal edildi, defalarca saldırıya maruz kaldı, Müslümanların ibadetine kapatıldı." dedi.

1970'lerin sonlarına doğru yeniden ibadete açıldı

Şeyh Ebu Acve, caminin uzun yıllar boyunca ibadete kapalı kaldığını, ancak Yafa'da kalan Filistinlilerin çalışmalarıyla 1970'lerin sonlarına doğru ibadete açıldığını hatırlattı.

Filistinli imam hatip şunları anlattı:

"Hasan Beg Camisi Nekbe'den bu yana İsrail devletince açık bir şekilde ihlallere maruz bırakılarak yok edilmeye çalışıldı. Camiyi ibadet gayesi dışına çıkarmaya ve başka bir şeye çevirmeye çalıştılar. Ancak bu planları bertaraf edildi. Ama maalesef bu hedeflerini başka bir şekilde gerçekleştirmeye çalıştılar. Camiyi ahıra ve hayvan barınağına çevirdiler. İbadete kapatıldı, bir kısmı suç ve ahlaksızlıkların işlendiği bir mikrop yuvasına dönüştürüldü. Camide gerçekleştirilen tüm bu ahlaksızlıklar ve rezillikler İsrail devletinin gözü önünde yapıldı. Hatta bir dönem Yahudi gençler için bir kulübe dönüştürüldü. Daha sonra da cami birçok saldırıya maruz kaldı ve hala bu saldırılar devam ediyor."

İsrail'in kuruluş sürecinde yeşil hat içindeki topraklarda kalan yüzlerce cami ile Müslüman ve Hristiyanlara ait çok sayıda mezarlığı yıktığını aktaran Şeyh Ebu Acve, "İsrail devleti zalim bir devlettir, bütün var gücüyle ötekinin -ki o öteki bu toprakların gerçek sahipleri olan Filistin halkı oluyor- kimliğini, sembollerini yok etme, silme ve örtbas etmeye çalışmaktadır." diye konuştu.

Ezan sesi dışarıya verilmiyor

Şeyh Ebu Acve, bugün bulunduğu çevrenin Müslüman kimliğinden rahatsızlık duyduğunu ve provokasyonlara mahal vermemek için ezan sesinin kısık tutulduğunu belirterek şunları söyledi:

"Hasan Beg Camisi'nde ezan okunmasını engelleyen bir kanun yok ancak Hasan Beg Camisi'nin konumunun hassasiyeti nedeniyle caminin idaresince ezanın dışarıya verilmemesi uygun görülmüştür. Biz çevremizin ezan sesinden memnun olmadığını düşünüyoruz. Her ne kadar dini bir vecibemizi yerine getiriyor olsak da çevreyi provoke etmemeye çalışıyoruz."

Cami idaresinin, buranın İsrail Din Hizmetleri Bakanlığına bağlanmasını reddettiğini belirten Şeyh Ebu Acve, caminin tüm restorasyon çalışmaları ile bakım ve onarımının yerel yardımlarla yapıldığını kaydetti.

Muhteşem bir Osmanlı eseri

Hasan Beg Camisi'nin bugün Tel Aviv'e bağlı tarihi Yafa bölgesine 3 kilometre mesafede yer aldığını ve yaklaşık 3 bin kişilik ibadet alanına sahip olduğunu ifade eden Filistinli din adamı, "Hasan Beg Camisi tam manasıyla gerçek bir Osmanlı şaheseridir. Caminin yapısına bakan, girişinden minberine ve mihrabına kadar, onun dev bir Osmanlı eseri olduğunu görecektir." dedi.

Şeyh Ebu Acve, Hasan Beg Camisi'nin Yafa'da Osmanlı yetkilileri tarafından yüksekçe bir platform üzerine kurulan iki camiden biri olduğuna dikkati çekerek, "Yafa'da avlusu olan ve merdivenlerle çıkılan iki büyük Osmanlı camisi bulunmaktadır, biri Hasan Beg diğeri El-Bahr Cami'dir. Yapının ayrıntılarına ve niteliklerine bakan onun mimari Yeşil Hat bölgesi düzeyinde bir şaheser olduğunu görecektir." ifadelerini kullandı.

Restorasyon çalışmalarına Türkiye'den destek

Hasan Beg Camisi'nin İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaptığı İslami çalışmalar için de önemli bir konumda bulunduğunu vurgulayan Şeyh Ebu Acve, "El-Aksa Vakfı'nın camimizin restorasyonuna katkıları oldu. Bununla birlikte işgal altındaki Kudüs halkı başta olmak üzere tüm Filistinlilerin ve Türkiye'deki kardeşlerimizin eskiden beri bu camiye destekleri olagelmiştir." şeklinde konuştu.

?Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma (Mirasımız) Derneği de İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan El-Aksa Vakfı ortaklığında 2009 yılında Hasan Beg Camisi'nin doğu ve kuzeydoğu dış cephelerini restore etmiş, caminin güneydoğu duvarının Osmanlı mimari uygun bir şekilde restorasyon ve rekonstrüksiyon yoluyla yeniden inşa edilmesini sağlamıştı.

MULTİMEDYALI - Tel Aviv'in göbeğindeki Osmanlı şaheseri: Hasan Beg Camisi
MULTİMEDYALI - Tel Aviv'in göbeğindeki Osmanlı şaheseri: Hasan Beg Camisi
MULTİMEDYALI - Tel Aviv'in göbeğindeki Osmanlı şaheseri: Hasan Beg Camisi
MULTİMEDYALI - Tel Aviv'in göbeğindeki Osmanlı şaheseri: Hasan Beg Camisi
MULTİMEDYALI - Tel Aviv'in göbeğindeki Osmanlı şaheseri: Hasan Beg Camisi

Tel Aviv, Filistin, Osmanlı, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MULTİMEDYALI - Tel Aviv'in göbeğindeki Osmanlı şaheseri: Hasan Beg Camisi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor 11:18 Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor Son dakika! Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 532 lira seviyesinden alıcı buluyor 11:07 Son dakika! Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 532 lira seviyesinden alıcı buluyor Sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt'un bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı 10:59 Sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt'un bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı
Türk hacker grubu RootAyyildiz, sitesinin ana sayfasına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkçe bir mesaj yerleştirdiler 10:56 Türk hacker grubu RootAyyildiz, sitesinin ana sayfasına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkçe bir mesaj yerleştirdiler Memurun saat başı fazla mesai ücreti gelecek yılda yüzde 12,5 artacak 10:41 Memurun saat başı fazla mesai ücreti gelecek yılda yüzde 12,5 artacak Newcastle'ın en zengin kulüp olması kulüpleri ayağa kaldırdı 10:36 Newcastle'ın en zengin kulüp olması kulüpleri ayağa kaldırdı
Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı 09:58 Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı 09:52 Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı

Son Dakika Haberleri
11:18 Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor
11:17 Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak
11:06 Son dakika! Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 532 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:59 Sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt'un bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı
10:56 Bahçeli'den Babacan'ın "Krizlerin ortağıdır" eleştirisine net yanıt: Ortada bir kriz yoktur
10:56 Türk hacker grubu RootAyyildiz, sitesinin ana sayfasına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkçe bir mesaj yerleştirdiler
10:52 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları
10:41 Memurun saat başı fazla mesai ücreti gelecek yılda yüzde 12,5 artacak
10:39 İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor
10:37 Pfizer'dan koronavirüs ilacıyla ilgili açıklama: Klinik testler olumlu sonuçlanırsa hemen üretime geçilecek
Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine Kavala tepkisi: Hadsiz açıklama kabul edilemez Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine Kavala tepkisi: Hadsiz açıklama kabul edilemez         
11:21
Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak         
11:17
Muharrem İnce'nin iki vekili, TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı Muharrem İnce'nin iki vekili, TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı         
11:03
Kontrol noktasından kaçarken, polisi yerlerde sürükledi! CHP'li isim kendisini böyle savundu: Şeker hastasıyım, panikledim Kontrol noktasından kaçarken, polisi yerlerde sürükledi! CHP'li isim kendisini böyle savundu: Şeker hastasıyım, panikledim         
10:57
Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı         
10:54
İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor         
10:40
Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı         
10:02
Son dakika: Her gün yeni bir rekor! Dolar, 9,37 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Son dakika: Her gün yeni bir rekor! Dolar, 9,37 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü         
09:53
Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı         
08:08
Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı         
07:35
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı         
07:30
DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı         
20:35
Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı         
20:22
Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı         
17:29
Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi         
16:58
Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı         
16:54
'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 11:34:14. #1.11#
SON DAKİKA: MULTİMEDYALI - Tel Aviv'in göbeğindeki Osmanlı şaheseri: Hasan Beg Camisi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement