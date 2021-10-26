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Multinet Up CMO'su Bora Işık, "Türkiye'nin en iyi 50 CMO"su listesine seçildi - Son Dakika

Multinet Up CMO'su Bora Işık, "Türkiye'nin en iyi 50 CMO"su listesine seçildi

26.10.2021 15:59
Multinet Up CMO'su Bora Işık,

Multinet Up Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Bora Işık, Multinet Up'taki veri temelli pazarlama çalışmaları ve dijital stratejisinin başarıları dolayısıyla "Dijital CMO Ödülleri"nde "Türkiye'nin en iyi 50 CMO"su arasında yer aldı.

Multinet Up Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Bora Işık, Multinet Up'taki veri temelli pazarlama çalışmaları ve dijital stratejisinin başarıları dolayısıyla "Dijital CMO Ödülleri"nde " Türkiye'nin en iyi 50 CMO"su arasında yer aldı.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, Fast Company Türkiye tarafından düzenlenen Dijital CMO Ödülleri sahiplerini buldu.

Dijital CMO Zirvesi kapsamında düzenlenen ödül töreninde yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up'ın Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık, "Türkiye'nin en iyi 50 CMO"su listesine seçilerek Dijital CMO Ödülü'nü kazandı.

Ulusal ve uluslararası birçok şirketin pazarlama liderlerinin aday gösterildiği 50 Dijital Lider listesi, ön jüri seçiminin ardından reklamcı ve iş insanı Sir Martin Sorrel'in başkanlığını yaptığı Büyük Jüri değerlendirilmesi ile belirlendi. Değerlendirmede teknolojiyi kullanma ve dijital strateji konusunda fark yaratan sonuçlar baz alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık, şunları kaydetti:

"Hedef kitlemize daha iyi hizmet verebilmek, paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi anlamak adına yürüttüğümüz tüm pazarlama çalışmalarımızda teknolojiyi en etkili şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Pazarlama kültürümüzün odağında veri var.

Gerek kalitatif ve kantitatif araştırmalar gerek sosyal medya dinlemeleri aracılığıyla ulaştığımız verilerden elde ettiğimiz iç görü üzerine inşa ettiğimiz çalışmalarımızın, Dijital CMO Ödülleri'nin değerli jürisi tarafından takdir edilmesi çok gurur verici. Kıymetli jüri üyelerine ve Dijital CMO Ödülleri'nin düzenlenmesinde emeği geçen Fast Company Türkiye ekibine şahsım ve Multinet Up'taki tüm çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum."

Bora Füzesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Multinet Up CMO'su Bora Işık, 'Türkiye'nin en iyi 50 CMO'su listesine seçildi - Son Dakika


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