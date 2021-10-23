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Multinet Up ve Akbank iş birliği ile restoranlara finansal destek - Son Dakika

Multinet Up ve Akbank iş birliği ile restoranlara finansal destek

23.10.2021 12:01
Multinet Up ve Akbank iş birliği ile restoranlara finansal destek

Multinet Up ve Akbank arasındaki iş birliği ile Multinet Up'ın tedarik çözümü MultiAvantaj Kart sayesinde vade beklemeden ticaret yapabilen restoranlar, Akbank'ın avantajlı koşullarda sunduğu ticari artı para kredisi, taksitli ticari kredi, ticari kredi kartı, POS hizmetleri ve maaş ödeme...

Multinet Up ve Akbank arasındaki iş birliği ile Multinet Up'ın tedarik çözümü MultiAvantaj Kart sayesinde vade beklemeden ticaret yapabilen restoranlar, Akbank'ın avantajlı koşullarda sunduğu ticari artı para kredisi, taksitli ticari kredi, ticari kredi kartı, POS hizmetleri ve maaş ödeme programı gibi çeşitli ürün ve hizmetlerinden yararlanacak.

Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multnet Up açıklamasına göre, Multinet Up, Akbank ile gerçekleştirdiği iş birliği ile 60 bin MultiNet üye iş yeri ağının çoğunluğunu oluşturan 26 bin restorana finansal destek sunuyor.

MultiNet üye iş yeri olan işletmelerin operasyonel giderlerini maliyet avantajları ile yönetmesini sağlayan geniş tedarik zinciri MultiAvantaj, işletmelerin MultiNet ile yapılan harcamalardan biriken alacaklarını vade süresi beklemeden, toplu satın alma harcamalarında değerlendirmelerine imkan sağlıyor. MultinetUp ve Akbank iş birliği ile MultiAvantaj kart kullanıcısı işletmeler, ticareti kolaylaştıran birçok avantajdan daha yararlanacak.

İş birliği kapsamında, MultiNet üye iş yeri olan restoranlar, Akbank'ın sunduğu ticari artı para kredisinden yararlanabilecek, MultiAvantaj kartlarına Akbank Mobil, Akbank İnternet ve ATM'ler aracılığıyla ilave bakiye yükleyebilecek. Böylece üye işletmeler, bakiyelerini artırarak Metro, A101, G2M, Bizim Toptan ve daha birçok MultiAvantaj noktasında, MultiAvantaj kart kullanıcılarına sunulan maliyet avantajlarını değerlendirebilecek. MultiNet üye iş yeri olan restoranlar ayrıca Akbank'tan, 2 gün süresince yüzde 0 faizle ticari artı para kredisi kullanabilecek.

Yeni Akbank müşterisi olan KOBİ'ler ise ilk 3 ay boyunca Akbank'ın sunduğu yüzde 50 indirimli POS hizmetleri ile tüm kanallar aracılığıyla hesaptan yapılan ücretsiz havale, EFT, swift, çek ve senet işlemleri gibi MultiAvantaj'lılara özel ayrıcalıklardan da yararlanabilecek. MultiAvantaj'lılardan ilk yıl kredi kartı ücreti de alınmayacak. Ayrıca ilk kez Axess Business ya da Wings Business ticari kredi kartı alan KOBİ'ler 1.000 TL'ye varan chip para fırsatından yararlanabilecek.

"Multinet Up olarak ekosistemimizdeki tüm paydaşlar için fayda ve değer yaratma stratejileri doğrultusunda çalışıyoruz"

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Demirhan Şener, Multinet Up olarak ekosistemlerindeki tüm paydaşlar için fayda ve değer yaratma stratejileri doğrultusunda çalıştıklarını ve özellikle salgınla birlikte restoran sektörünün içinde bulunduğu zor koşulları da göz önünde bulundurarak, üye iş yeri ağındaki işletmelerin hayatını kolaylaştıracak çalışmalara odaklandıklarını dile getirdi.

Şener, "İş yerlerinin operasyonel gereksinimlerini maliyet avantajlarıyla yönetmesini sağladığımız tedarik zincirimiz MultiAvantaj ile MultiNet üyesi işletmeler MultiNet'te biriken bakiyeleri vade süresi beklemeden, organize toptan ticaret noktalarında, anlaşmalı tedarikçilerimizde veya MultiNet üyesi diğer tüm noktalarda kullanabiliyor." ifadesini kullandı.

Üyelerin işletme giderlerini karşılamada ticari artı para kredisinin onlara kolaylık sağlayacağını düşünerek bu döngü içine Akbank iş birliğini de eklediklerini belirten Şener, şunları kaydetti:

"Restoranlarımız 0 faizli ticari artı para kredisi ile nakit ihtiyacını karşılayabilecek, ihtiyaç duyduklarında ticari artı para kredisi limitinden ya da kredi kartlarından MultiAvantaj kartlarına bakiye yükleyebilecek. MultiAvantaj karta transfer işlemlerini Akbank Mobil, Akbank İnternet ve ATM'ler üzerinden yapabilecek. Bu iş birliğinin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Multinet Up'ta kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmaya yönelik geliştirdiğimiz çözümlerin alanının en güçlü aktörleriyle kurduğumuz iş birlikleri aracılığıyla güçlendirmeye devam edeceğiz."

Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz ise müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını yakından izlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi, KOBİ'lerin ticari faaliyetlerini sürdürebilmeleri için her alanda desteklenmeye ihtiyacı var. Multinet Up ile yaptığımız iş birliği kapsamında restoranlara sadece bankacılık ürünleriyle değil, yaptığımız iş birlikleriyle de alternatif finansman destekleri sağlamayı amaçlıyoruz. MultiNet üye iş yeri olan restoranlar MultiAvantaj kartta biriken bakiyesini, vade süresi beklemeden harcayabiliyor. Bu iş birliği ile kartlarına Akbank Mobil, Akbank İnternet ve ATM'ler aracılığıyla kolaylıkla ilave bakiye yükleyebilecekler. Buna ilave olarak üye iş yeri, taksitli ticari kredi, ticari kredi kartı ve maaş ödeme programı gibi ürün ve hizmetlerimizdeki ayrıcalıklardan yararlanabilecekler."

Hakan Binbaşgil, Kredi Kartı, İnternet, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Multinet Up ve Akbank iş birliği ile restoranlara finansal destek - Son Dakika


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