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Munzur Çayı'nda raftinge kuraklık molası - Son Dakika

Munzur Çayı'nda raftinge kuraklık molası

19.10.2021 09:57
Munzur Çayı'nda raftinge kuraklık molası

TÜRKİYE'nin debisi en yüksek akarsularından olan Tunceli'deki Munzur Çayı, bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle dere seviyesine indi.

TÜRKİYE'nin debisi en yüksek akarsularından olan Tunceli'deki Munzur Çayı, bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle dere seviyesine indi. Debisi yarı yarıya düşen Ekim aylarında ortalama saniyede 30 metreküp olan çayın debisi, bu yıl 14 metreküpe düştü. Kente gelen ziyaretçiler, debisindeki düşüş nedeniyle bu sene rafting yapamadı.

Munzur Vadisi Milli Parkı'ndan geçen Munzur Çayı'nın 36 kilometrelik bölümü, çalışmalar sonrası uluslararası rafting parkuru ilan edilerek Türkiye'nin en uzun rafting parkuru oldu. Kent, geçen yıllarda Türkiye ve dünya rafting şampiyonalarına ev sahipliği yaptı.

Ancak bu yıl yaşanan kuraklık, yurdun büyük bölümünde olduğu gibi Tunceli'de de etkisini gösterdi. Ülkenin en fazla yağış alan bölgelerinden olan Tunceli'ye, geçen yıllara göre bu sene az yağış düştü. Uzunçayır ve Keban Baraj göllerine dökülen Munzur Çayı'nın da su seviyesi düştü. Çayı besleyen dereler de kurudu. Her yıl ekim ayında ortalama saniyede 30 metreküp olan Munzur Çayı'nın debisi, bu yıl yapılan ölçümlerde 14 metreküp olarak belirlendi. Geçişlerin güçlükle yapıldığı çaydaki su seviyesi tarihinin dip seviyesini gördü. Şimdilerde rahatlıkla çayda karşıya yürüyerek geçilebiliyor.RAFTİNG YAPILAMIYORMunzur Çayı'nın su seviyesinin en son 1934 yılının kış aylarında bu kadar azaldığı belirtildi.Çayda su seviyesi düşünce rafting de yapılamaz oldu. Başta çevre iller olmak üzere ülkenin dört bir yanından günübirlik gezi için kente gelip rafting yaparak eğlenen ziyaretçiler, bu yıl bu etkinliği yapamadan geri döndü.'BOTLAR SÜRTÜNMEDEN DOLAYI ZARAR GÖRÜYOR'Munzur Çayı'nda rafting organizasyonları yapan Ali Gündoğan, nehir debisinin ilk kez bu kadar düştüğünü söyleyerek, "2013 yılından beri Tunceli'de rafting organizasyonluğu yapıyorum. Debinin bu kadar düştüğünü ilk defa görüyorum. Geçen sene kasım ayının sonuna kadar rafting yapıyorduk fakat şu anda yapamıyoruz. Gün geçtikçe daha kötü olmaya başlıyor. Kuraklık da inşallah bundan sonra devam etmez. Önümüzdeki yılların suyun daha bol olup, rafting ve adrenalinin yüksek olabileceğini umut ediyoruz. Suyun debisinin düşmesiyle kayaların ortaya çıkması ve botların da suyun altındaki küçük kayalara sürtmesinden dolayı hem botlarımıza zarar veriyor hem de eğlencesi kaçıyor" dedi.'İLK KEZ BU KADAR SEVİYENİN DÜŞTÜĞÜNE ŞAHİT OLUYORUM'

Kentte oturan Hüseyin Tanrıverdi, Munzur Çayı'nın debisinin uzun yıllardır bu seviyeye düşmesini şaşkınlıkla karşıladığını belirterek, "1934 yıllarında Munzur bu seviyeye düşmüş, bir de içinde bulunduğumuz yıl bu hale geldi. Çünkü eskiden karşıdan karşıya akıntıdan dolayı geçemiyorduk. Genelde yüzerek zorla geçiliyordu, şimdi insanlar karşıdan karşıya yürüyerek geçebiliyor. Ben 52 yaşındayım, bunun 45 senesini çok iyi hatırlıyorum. Munzur'un seviyesinin ilk kez bu kadar düştüğüne şahit oldum. Çünkü eskiden öyle hırçın bir akıntısı vardı ki karşıdan karşıya geçince su insanları alıp götürüyordu. Çoğu insanda bu durumdan dolayı boğularak yaşamını yitiriyordu. Yani Munzur, her sene birçok can alıyordu. Munzur'un bu sene kuraklıktan dolayı bu kadar düşmesi bizi kaygılandırdı. Biz yıllardır burada oturuyoruz, bu suyun böyle sessiz ve sakin akmasına alışamadık" diye konuştu.


Munzur Çayı'nda raftinge kuraklık molası
Munzur Çayı'nda raftinge kuraklık molası
Munzur Çayı'nda raftinge kuraklık molası
Munzur Çayı'nda raftinge kuraklık molası
Munzur Çayı'nda raftinge kuraklık molası
Munzur Çayı'nda raftinge kuraklık molası
Munzur Çayı'nda raftinge kuraklık molası
Munzur Çayı'nda raftinge kuraklık molası
Munzur Çayı'nda raftinge kuraklık molası
Munzur Çayı'nda raftinge kuraklık molası
Munzur Çayı'nda raftinge kuraklık molası
Munzur Çayı'nda raftinge kuraklık molası
Munzur Çayı'nda raftinge kuraklık molası
Munzur Çayı'nda raftinge kuraklık molası

Munzur Çayı, Türkiye, Tunceli, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Munzur Çayı'nda raftinge kuraklık molası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Munzur Çayı'nda raftinge kuraklık molası - Son Dakika
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