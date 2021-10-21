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Munzur Üniversitesi termal oteliyle öğrencilere ve misafirlere hizmet verecek - Son Dakika

Munzur Üniversitesi termal oteliyle öğrencilere ve misafirlere hizmet verecek

21.10.2021 12:48
Munzur Üniversitesi termal oteliyle öğrencilere ve misafirlere hizmet verecek

Tunceli'de Munzur Üniversitesi bünyesinde yapılan termal butik otel, öğrencilere, akademisyenlere ve misafirlere hizmet verecek.

Tunceli'de Munzur Üniversitesi bünyesinde yapılan termal butik otel, öğrencilere, akademisyenlere ve misafirlere hizmet verecek.

Tunceli Valiliğince yapılan çalışmalar sonucu Munzur Üniversitesi kampüs alanına 4 kilometre uzaklıktaki Dinar mevkisinde termal su bulundu.

Bu suyun kullanılması için üniversitenin kampüsündeki 4 bin metrekare alana 24 oda ve 70 yatak kapasiteli otel yapıldı.

Kaba inşaatı tamamlanan otelin hizmete girmesiyle üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencileri uygulamalı ders yapabilecek.

Vatandaşlara da açık olacak butik otelin, yöre ekonomisine ve termal turizme de katkı sunması hedefleniyor.

Tesisteki çalışmaları inceleyen Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, AA muhabirine, üniversitenin kampüsünün ülkenin en güzel kampüslerinden biri olmaya aday olduğunu söyledi.

İpek, devlet imkanları ile yapılan ve yaklaşık 90 bin metrekare kapalı alanın bulunduğu kampüste sadece kapalı alanların değil peyzaj ve diğer altyapı hizmetlerinin yanı sıra kültür ve kongre merkezi, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Merkezi ve diğer hizmetlerin de öğrenci ve akademisyenlerin hizmetine sunulduğunu ifade etti.

"Tesisimiz misafirlerimize de açık olacak"

Termal butik otelin önemine değinen İpek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce üniversitemize yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Dinar'da termal su bulundu. O suyu buraya taşıyacağız. Burada hem turizm bölümünde hem de Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde eğitim gören öğrencilerimiz konaklayıp uygulamalı ders görebilecek. Eğitim amaçlı kullanılacak tesisimizde öğrencilerimiz ve akademisyenler araştırma yapabilecek. Tesisimiz misafirlerimize de açık olacak."

İpek, süit odaların yanı sıra tek ve çift kişilik odaların yer aldığı 4 bin metrekare alandaki butik otelde termal havuzlar, restoran, spa merkezi, hamam, sauna ve fitnes salonlarının öğrenciler ile turistlerin hizmetine sunulacağını aktardı.

Termal butik otelde kullanılacak termal suyun özelliklerine de değinen İpek, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün yaptığı analizler neticesinde suyun sağlık problemlerini gidermede destekleyici iyonları ve özellikleri içerdiği sonucuna ulaşıldı. İnşallah üniversitemizdeki bu ve benzeri tesisler sayesinde hem kentimiz de hem de ülkemiz termal turizmde eşsiz bir yere sahip olacaktır."

Termal suların birçok hastalığa iyi geldiğini aktaran İpek, "Termal suların birçok deri ve romatizmal hastalıkların tedavisinde yardımcı olduğu bilinmektedir. Üniversitemizdeki bu termal tesis de bu anlamda termal sularıyla vatandaşlarımıza katkı sunacaktır. Bu konuda ilgili bölümlerimiz çalışmalar yapıyor." diye konuştu.

Munzur Üniversitesi, Tunceli, Termal, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Munzur Üniversitesi termal oteliyle öğrencilere ve misafirlere hizmet verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Munzur Üniversitesi termal oteliyle öğrencilere ve misafirlere hizmet verecek - Son Dakika
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