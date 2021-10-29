Muş'a 34 doktorun atandığı duyuruldu - Son Dakika

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş'a 34 doktorun atandığını bildirdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, kentte ihtiyaç duyulan tüm branşlara doktor atamasının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Muş Milletvekili Şimşek, "İlimiz genelindeki hekim ihtiyacı taleplerimizi Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca beyefendiye iletmiştik. Buna bağlı olarak Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası ile açıklanan münhal listede 18 uzman, 16 pratisyen olmak üzere 34 doktor atanmıştır." ifadelerini kullandı.