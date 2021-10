Muş Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Muş Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında meclis üyelerinin bilgilendirildiği toplantıda konuşan Başkan Asya, geçen ayı verimli çalışmalarla başarılı bir şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

Eylül'ün bereketli bir ay olduğunu belirten Asya, "Her birimizin ukdesinde olan Cumhuriyet Caddesi'ni yeniledik. Son asfaltını serip Lale figürü ile süsleyerek tamamlamanın sevincini yaşadık. Yaptığımız çalışmanın özelde Cumhuriyet Caddemizdeki esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza, genelde ilimizin hayrına vesile olmasını diliyorum." dedi.

Lale Vadisi Parkı'nın 2. etabında da çalışmaların devam ettiğini dile getiren Asya, Bayraklı Tepe bölgesindeki projeyle bir eseri daha kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Gençlik Merkezi projesinin hızla ilerlediğini, yıl sonuna kadar önemli mesafe katedeceklerini bildiren Asya, şunları kaydetti:

"Göletli Parkımızda 3 dönümlük alanı cami yeri olarak bırakmıştık. Son olarak hayırsever işadamı hemşerilerimizden Sayılgan ailesi bizden yer talebinde bulundu. Geçen hafta söz konusu alanda yapılacak caminin temelini attık. O mahallemizin cami, Kur'an kursu ve gençlere yönelik etüt merkezi ihtiyacı da giderilmiş olacak. Uydu Kent sitesi yanında belediyemize ait bir alanda kadınlara yönelik bir taziye evi yaptık. Bir diğer taziye evini de Yukarı Çarşı mevkisinde belediyemize ait 5 işyerini birleştirerek yaptık. Yapım ve tefrişatı tamamlanan taziye evlerimiz sayesinde hemşehrilerimizin hayır dualarını alıyoruz"

Evsel içme suyu bağlantı çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Asya, "Dere ve Muratpaşa Mahallelerimizin bazı bölgelerinde içme suyu entegre edilemiyordu. Bazı bağlantılarda hatalar olduğu tespit edildi. İller Bankası ve belediyemizin teknik ekiplerinin yoğun çabaları ile sorun çözüldü. Su konusunda her geçen günümüz bir önceki güne göre daha iyi olacak. Alparslan-2 Barajı'ndan gelecek suyun isale hattı çalışmalarını da yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza, projenin bir an önce tamamlanması için ilave ödenek talebimizi arz etmiştik. Bu konuda da herhangi bir sorun yaşamadan hayalini kurduğumuz bu projenin bir an önce hayata geçmesini umuyoruz." diye konuştu.