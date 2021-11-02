Son dakika haberleri: Muş polisi dezavantajlı çocukları ilk defa sinemayla buluşturdu - Son Dakika

Muş polisi dezavantajlı çocukları ilk defa sinemayla buluşturdu

MUŞ - Muş İl Emniyet Müdürlüğü, 'Çocuk Sinema Günleri' kapsamında dezavantajlı çocuklara yönelik sinema ve gezi etkinliği düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polisler, merkeze bağlı köylerde eğitim öğretim gören öğrencilere unutamayacakları bir gün yaşattı. Araçlarla öğrencileri okullardan alan polisler, ilk olarak İl Emniyet Müdürlüğüne getirerek çevreyi gezdirdi. Emniyet girişinde karşılanan çocuklara drone tanıtan polisler, onlarla hatıra fotoğrafı çekti. Daha sonra 'Pandemi Tedbirli Çocuk Sineması Günleri' başlıklı biletlerini polis ağabey ve ablalarından teslim alan öğrenciler, sinemanın yolunu tuttu. Sinema salonuna girişte çeşitli ikramların yapıldığı çocuklar, keyifle film izleyerek unutamayacakları bir gün yaşadı. Filmin ardından Tarihi Murat Köprüsü'ne götürülen çocuklar, polislerle birlikte yemek yiyip, çay içerek sohbet etti.

"Bugün unutamayacağımız bir gün yaşadık"

Unutamayacakları bir gün yaşatılan çocuklar, duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bugün polis ağabeylerimiz, ablalarımız bizi okuldan alıp sinemaya götürdüler. Çok güzel bir gündü. Çok eğlendik. Daha sonra Murat Köprüsü'ne bizi getirdiler. Burada yemek yedik, çevreyi gezip eğlendik. Çok güzel bir gündü bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Hep hafızamda bir yerde kalacak. Hepsine çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandılar.

Çocuklar, eğlenceli gezinin ardından polis ekipleri tarafından güvenli bir şekilde okullarına geri götürüldü.