Muş'ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika

Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki spor salonunda gerçekleştirilen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Ayvat, her yıl ekim ayanın ilk haftasında ülkede Amatör Spor Haftası etkinliklerinin icra edildiğini söyledi.

Farkındalığı ve gençlerin spora ilgisini artırmak için etkinliklerin bir hafta boyunca süreceğini belirten Ayvat, "Bugün geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz hayatlarını ilerleyen süreçlerde şanlı Türk bayağını dalgalandırarak, olimpiyatlar, dünya şampiyonaları gibi organizasyonlarda yer alabilirler." dedi.

Koşulların eskiye oranla çok daha iyi olduğunu belirten Ayvat, devletin son yıllarda kapalı spor salonları, yüzme havuzları, basketbol sahaları, semt sahaları, futbol sahaları gibi gençlerin daha güzel vakit geçirebileceği tesisleri bölgeye kazandırdığını aktardı.

Gösterilerin yapıldığı programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Başkanı Kemal Türkan ve Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz da katıldı.