MUŞ'TA EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 13'E YÜKSELDİ - Son Dakika

MUŞ'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan evlat nöbetindeki aile sayısı, 28'inci haftada 13'e çıktı. Eyleme yeni katılan ve evlilik hazırlığı yapan oğlunun 2014 yılında kandırılıp kaçırıldığını belirten baba Mehmet Zeki Budak, "Ben sadece oğlumu istiyorum. Göndersinler oğlumu, yeter artık" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için her hafta çarşamba günü HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, gün geçtikçe artıyor. 28'inci haftada evlat nöbetine, Budak ailesi de katıldı. 2014 yılında Malazgirt ilçesinden terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Yusuf için eyleme katılan baba Mehmet Zeki Budak, çocuğuna 'dön gel' çağrısı yaptı. Evlendirmek için hazırlık yaptıkları sırada oğlunun terör örgütünce kandırılarak kaçırıldığını anlatan baba Budak, 'Ben çocuğumun evlilik hazırlığını görüyordum. Düğün masraflarını yapıyordum ki, oğlum iki gün içerisinde götürdüler. Oğlumu istiyorum. Bir an evvel oğlumu bana versinler" diye konuştu.

Evladına kavuşma hayaliyle yaşadığını anlatan Budak, 'Evde kapı çaldığı zaman, acaba Yusuf mu geldi diyorum. Dağda biri öldüğü zaman, acaba Yusuf mu öldürüldü diyorum. Ben sadece oğlumu istiyorum. Göndersinler oğlumu, yeter artık" dedi.