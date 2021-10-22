Muş'ta meşe ağaçları için farkındalık etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Muş'ta 400 yıllık olduğu değerlendirilen meşe ağaçları dikkati çekiyor.

Muş Alparslan Üniversitesi, Muş Orman İşletme Müdürlüğü ve Meşe Derneği iş birliğiyle meşe ağaçlarının olduğu Sarmaşık köyünde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte dernek üyeleri meşe palamutu topladı.

Dernek başkanı İhsan Aytemiş, yaptığı açıklamada, ağaçların koruma altına alınması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.

Ağaçların korunması için farkındalık oluşturmak istediklerini anlatan Aytemiş, "Meşe ağacı insanoğlunun yaşamında çok önemli bir yere sahip. Bu yüzden biz de burada bu tarihi ağaçların palamutlarını toplayarak yeniden toprakla buluşturacağız. Bununla birlikte gençlere doğa sevgisini, orman sevgisini, ağaç sevgisini aşılamış olacağız. Buranın etrafında hiç ağaç yokken bu korulukta 400 yıllık ağaçlar var." dedi.