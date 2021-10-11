Muş'ta PKK'lı teröristlere ait çeşitli malzemeler ele geçirildi - Son Dakika

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda dün merkez Kayalısu köyü bölgesinde Eren-4 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Türker Güçlütürk Operasyonu düzenlendi.
Operasyonda terör örgütüne ait olduğu tespit edilen, toprağa gömülü 5 büyük tüp, 11 küçük tüp, 28 büyük pil, 24 küçük pil, 4'lü pil bloğu ve 11 muhtelif mutfak malzemesi ele geçirildi.
Açıklamada, terör örgütlerine karşı mücadeleye vatandaşların desteğiyle azim ve kararlılıkla devam edileceğine vurgu yapıldı.
Kaynak: AA
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