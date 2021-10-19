Muş'ta şeker pancarı alımında kilometrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde devam eden şeker pancarı alım kampanyasında kantar sırası bekleyen çiftçiler, traktörleriyle yaklaşık 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Kantar sırası bekleyen çiftçileri ziyaret eden Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, kampanya hakkında bilgi aldı, üreticilerle sohbet etti.

Pancar üreticileri, desteklerinden dolayı Demirer ve beraberindekilere teşekkür etti.

Malazgirt Bölge Pancar Alım Şefi İbrahim Bostancı, geçen yıl 95 bin ton pancar alımı yapıldığını belirterek, bu yıl Pancar Bölge Şefliğinin kotasını yükselterek 120 bin ton alım yapmayı hedeflediğini bildirdi.

Bostancı, "Pancar alımlarında hiçbir sıkıntımız yoktu. Ağrı Şeker Pancarı Fabrikası'nda yaşanan teknik arızadan dolayı pancar sevkiyatında sıkıntı yaşadık. Bu sıkıntılar kısa sürede giderilecek. Malazgirt'te bu yıl pancar alım kampanyası 90 gün sürecek. 16 Eylül'de açılan kampanya kapsamında Malazgirtli pancar üreticileri yaklaşık 40 bin ton pancar teslim etti." diye konuştu.