Muş'ta şeker pancarı üreticileri "alım işlemlerinin yavaş ilerlediği" iddiasıyla eylem yaptı - Son Dakika

Muş'ta şeker pancarı üreticileri, fabrikada pancar alımının yavaş ilerlediğini ileri sürerek, traktörleriyle eylem yaptı.

Pancar analizi ve silolarda traktörlerin uzun süre bekletildiğini ileri süren bazı çiftçiler, dün gece Muş- Bitlis kara yolunu pancar yüklü traktörleriyle kapattı.

Bir süre oturma eylemi yapan çiftçiler, polis ekiplerinin uyarısı üzerine eylemlerini sonlandırdı.

Çiftçilerden Oktay Çapın, pancar analiz çalışmaları nedeniyle saatlerce kuyrukta beklediklerini iddia etti.

Analiz çalışmalarının hızlandırılmasını isteyen Çapın, "Silolarda 6-7 bant var ama ikisi çalıştırılıyor. Analizi iki değil, bir römork yapsınlar ki burada fazla traktörle durmayalım. İşimizi çabuk bitirip dönelim. İsteğimiz tek şey römorktan analiz yapılması." diye konuştu.

"Günde 7 bin ton pancar alımı yapıyoruz"

Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya da pancar alımlarının kesintisiz devam ettiğini anlattı.

Çiftçilerin analizden 3 traktör, bir kamyon geçişi talep ettiğini dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Şu an iki traktör, bir kamyon geçişi sağlıyoruz. 2-3 römorktan tek bir numune alınması talebi makul bir talep değil. Kimsenin hakkı kimseye geçmesin diye uğraşıyoruz. Pancar alım kampanyasının başlamasıyla çiftçiler yoğunluğunu öğleden sonraya bırakıyor. Bu da yoğunluk yaşanmasına neden oluyor. Tüm yoğunluğa rağmen alımlarımız kesintisiz devam ediyor. Günde 7 bin ton pancar alımı yapıyoruz. Alımın durması gibi bir durum yok. Yoğunluğun devam etmesi durumunda ilerleyen günlerde randevulu sistem üzerinden alımlarımızı yapacağız."