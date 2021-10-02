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Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı - Son Dakika

Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı

02.10.2021 17:41
Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı, System.String[]

Muş Valiliği, güvenlik tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süre ile yasaklandığını duyurdu.

Muş Valiliği, güvenlik tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süre ile yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin ülke geneli ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarının devam ettiği ifade edildi. Terör örgütlerine müzahir kesimler tarafından söz konusu operasyonların gerekçe gösterilerek toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılabileceği değerlendirilen açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği, halkın yoğun olarak yaşadığı yerlerin hedef seçilebileceği, sansasyonel eylemler gerçekleştirilerek kamu düzeni ile halkın can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca önümüzdeki günler için yasa dışı örgütler ve uzantıları tarafından çeşitli sosyal medya platformlarında ülke genelinde eylem çağrıları yapılmaktadır. Belirtilen olayların kamu düzenini etkileyecek şekilde ilimizde yaşanmaması ve olması muhtemel olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ve güven ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının önlenmesi ve terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi amacıyla; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci, 19'uncu ve 22'nci maddeleri ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu 11'inci maddesi A ve C fıkrası hükümleri kapsamında; valilik makamı ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşların düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere ilimiz mülki sınırları içerisinde (Polis ve Jandarma sorumluluk alanının tamamı) tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı, protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stand açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart, poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konser, konferans, panel vb. tüm etkinlikler; 02.10.2021 günü saat 00.01 ile 17.10.2021 günü saat 00.01'e kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır." - MUŞ

Togo Cumhuriyeti, Muş Valiliği, Terör, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı - Son Dakika
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