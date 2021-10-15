Muş'ta TYÇP kapsamında istihdam edilecek 240 kişi kurayla belirlendi - Son Dakika

Muş'ta Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında istihdam edecek 240 kişi noter huzurunda kurayla belirlendi.

Spor Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirilen kura sonucu işe alınanlar sevinç yaşadı.

İŞKUR İl Müdürü Mehmet Emin Taylan, kura çekimi ile adaletli bir dağılım yapmak istediklerini belirterek, kura çekiminin hiçbir şaibeye ve dedikoduya mahal verilmeyecek şekilde herkesin gözü önünde ve noter huzurunda yapıldığını söyledi.

Programa, Vali Yardımcısı Hasan Taş, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ve çok sayıda vatandaş katıldı.