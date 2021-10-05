Muş'ta üst yapı çalışmaları - Son Dakika

Muş Belediyesi, içme suyu bağlantıları ve diğer alt yapı çalışmaları tamamlanan mahallede üst yapısını da yeniliyor.

Bu kapsamda belediye ekipleri, Bağlar Mahallesi'nden sonra Yeni Mahalle'de de asfaltlama çalışmalarına başladı.

Kızılağaç Belde Belediye Başkanı Burhan Öğüt ile Yeni Mahalle'de başlatılan asfaltlama çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, çalışma programı hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren mahalle sakinleriyle sohbet eden Asya, çocuklara hediyeler verdi.

Kentin her bölgesinde çalışmaların devam ettiğini belirten Asya, şunları kaydetti:

"Bir yandan yeni içme suyu hatlarını devreye alıyoruz diğer yandan bu bağlantılar sonrası tahrip olan yol ve kaldırımları yeniliyoruz. Bağlar Mahallemizin 2 kilometreyi aşkın önemli caddesini asfaltladık. Daha sonra Yeni Mahalle'de çalışma başlattık. Yerleşimin yoğun olduğu yerlere öncelik vererek asfaltlama çalışmasını yürütüyoruz. Yakında bu mahallemizdeki programımızı tamamlayarak Sütlüce Mahallesi'ne geçeceğiz. Kış öncesi çalışma sezonunu verimli kullanmaya gayret göstereceğiz. Sezon sonuna kadar üst yapı konusunda belirlediğimiz hedefe ulaşacağız."