Muş'ta 6 kg eroin ele geçirildi - Son Dakika

Muş'ta 6 kg eroin ele geçirildi
-Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
MUŞ - Muş'ta jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kilogram eroin ele geçirilirken, 3 kişinin de tutuklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 26 Ekim'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlediği ifade edildi. Operasyonda, 6 kilogram eroin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonlara kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.
Kaynak: İHA
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