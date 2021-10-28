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Muş'ta 6 kg eroin ele geçirildi - Son Dakika

Muş'ta 6 kg eroin ele geçirildi

28.10.2021 19:36

Muş'ta 6 kg eroin ele geçirildi -Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama Muş'ta jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kilogram eroin ele geçirilirken, 3 kişinin de tutuklandığı bildirildi.

Muş'ta 6 kg eroin ele geçirildi

-Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

MUŞ - Muş'ta jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kilogram eroin ele geçirilirken, 3 kişinin de tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 26 Ekim'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlediği ifade edildi. Operasyonda, 6 kilogram eroin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonlara kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.

Muş'ta 6 kg eroin ele geçirildi
Muş'ta 6 kg eroin ele geçirildi
Muş'ta 6 kg eroin ele geçirildi
Muş'ta 6 kg eroin ele geçirildi
Muş'ta 6 kg eroin ele geçirildi
Muş'ta 6 kg eroin ele geçirildi

Uyuşturucu, Jandarma, Eroin, Muş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta 6 kg eroin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta 6 kg eroin ele geçirildi - Son Dakika
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