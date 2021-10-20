Muş'ta uyuşturucuyla mücadele çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Programda, Alparslan Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Kantarcı Bingöl sunum yaptı.

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtarılması amacıyla çalıştay düzenlendi.

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