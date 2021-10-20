Üye Girişi
Muş'ta uyuşturucuyla mücadele çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Muş'ta uyuşturucuyla mücadele çalıştayı düzenlendi

20.10.2021 11:00
Muş'ta uyuşturucuyla mücadele çalıştayı düzenlendi

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtarılması amacıyla çalıştay düzenlendi.

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtarılması amacıyla çalıştay düzenlendi.

Tuba Camisi Hafızlık Akademisinde düzenlenen programda konuşan dernek başkanı Alparslan Bingöl, İçişleri Bakanlığının desteklediği "Gençliğe İyi Bak" projesinin çalıştayını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kentte uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ettiklerini belirten Bingöl, "Gençlerimiz sokaklarda, kahve köşelerinde heba oluyorlar. Hepimizin gençlere sahip çıkması gerekiyor. Gençlerimizi uyuşturucuya kurban etmeyelim. İlimize kısa zamanda rehabilitasyon tedavi merkezi kurulması gerekiyor." dedi.

Programda, Alparslan Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Kantarcı Bingöl sunum yaptı.

Muş'ta uyuşturucuyla mücadele çalıştayı düzenlendi
Muş'ta uyuşturucuyla mücadele çalıştayı düzenlendi
Muş'ta uyuşturucuyla mücadele çalıştayı düzenlendi

Uyuşturucu, Bingöl, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta uyuşturucuyla mücadele çalıştayı düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sahibinin 11:12 Sahibinin "Korkmayın bir şey yapmaz" dediği pitbull dehşet saçtı! İş insanının burnu koptu Müsilaj kabusu yolda mı? Kasım ayının altını çizen uzman isim uyardı: Marmara soğuyamıyor, tehlike kapıda 11:07 Müsilaj kabusu yolda mı? Kasım ayının altını çizen uzman isim uyardı: Marmara soğuyamıyor, tehlike kapıda Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı 11:04 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı
Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım 11:03 Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım Guatemala'da asker kongre binasını bastı! Hükümetten tazminat talep ediyorlar 10:51 Guatemala'da asker kongre binasını bastı! Hükümetten tazminat talep ediyorlar Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor 10:36 Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor
Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı 10:10 Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı Önümüzdeki sene vergi ve cezalar vatandaşın belini bükecek 10:04 Önümüzdeki sene vergi ve cezalar vatandaşın belini bükecek

Son Dakika Haberleri
11:13 Geliştirilen 6 yeni muz çeşidi çiftçiye yüzde 30 daha fazla kazandıracak
11:10 Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar
11:05 Türkiye'de ve dünyada son dakika yaşanan gündem haberleri
11:04 Son dakika! Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 533 liradan işlem görüyor
11:03 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı
11:03 Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım
10:59 Türk futbolunun kaderi değişecek! TFF ve MHK yetkilileri bugün Riva'da buluşacak
10:56 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,34'ten alıcı buluyor
10:51 Guatemala'da asker kongre binasını bastı! Hükümetten tazminat talep ediyorlar
10:34 Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına öfkelenen kadın, eşyaları pencereden attı: Şimdi edepsizliğimle tanıyorlar
Geliştirilen 6 yeni muz çeşidi çiftçiye yüzde 30 daha fazla kazandıracak Geliştirilen 6 yeni muz çeşidi çiftçiye yüzde 30 daha fazla kazandıracak         
11:14
Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar         
11:10
Türkiye'de ve dünyada son dakika yaşanan gündem haberleri Türkiye'de ve dünyada son dakika yaşanan gündem haberleri         
11:05
Son dakika! Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 533 liradan işlem görüyor Son dakika! Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 533 liradan işlem görüyor         
11:04
Türk futbolunun kaderi değişecek! TFF ve MHK yetkilileri bugün Riva'da buluşacak Türk futbolunun kaderi değişecek! TFF ve MHK yetkilileri bugün Riva'da buluşacak         
11:00
Patlayan yanardağ kamu binasına yaklaşınca kırmızı alarm verildi Patlayan yanardağ kamu binasına yaklaşınca kırmızı alarm verildi         
10:49
Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu         
10:18
Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş         
10:07
Sabah para çekmek için ATM'ye gidenlere not: Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez Sabah para çekmek için ATM'ye gidenlere not: Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez         
09:00
Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar         
07:46
KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti         
07:35
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü         
20:11
Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor         
17:48
Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz         
17:11
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 11:22:12. #1.12#
SON DAKİKA: Muş'ta uyuşturucuyla mücadele çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement