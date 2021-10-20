Muş'taki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı - Son Dakika

MUŞ'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlat nöbetindeki aile sayısı, 27'nci haftada 12'ye yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için her hafta çarşamba günü HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, gün geçtikçe artıyor. 27'nci haftada evlat nöbetine, Gören ve Aslan aileleri de katıldı. 2015 yılında Bulanık ilçesinde terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan 12 yaşındaki oğlu Servet için eyleme katılan anne Pınar Aslan, çocuğuna 'Dön gel' çağrısı yaptı.